Niğde Valiliği; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı yönünde uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden başlayarak 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla 6 ila 12 derece arasında düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzey yönlü kuvvetli rüzgârlarla etkisini artıracağı ve bu durumun yaklaşık 1 hafta süreceği bildirildi. Aynı dönemde Niğde genelinde kar yağışlarının da görülebileceği ifade edildi" ifadelerine yer verildi. Yapılan yazılı açıklamada; buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar uyarılırken muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yapılan meteorolojik uyarıya göre, olumsuz hava şartları 4 Şubat saat 12:00’den itibaren başlayacak ve 11 Şubat saat 12:00’ye kadar devam edecek.