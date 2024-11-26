Niğde Valiliği kuvvetli kar yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.11.2024 Salı günü ilk saatlerden itibaren ilimizde kuvvetli 5-20 cm kar yağışı bekleniyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen 5 - 15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Yapılan açıklamada; oluşması muhtemel riskler, ulaşımda aksamalar, don olayı, buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.