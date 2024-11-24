Niğde Valiliği vatandaşları dondurucu soğuklar ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde bölgemizde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi beklenmektedir. 25 Kasım Pazartesi gece hava sıcaklığı -7C, 26 Kasım Salı gece hava sıcaklığı -7C, 27 Kasım Çarşamba gece hava sıcaklığı -5 derece ve 28 Kasım Perşembe gecesi hava sıcaklığının -10 derece olması bekleniyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda buzlanma riski artacaktır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, ulaşım sırasında dikkatli olmaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları, kar lastiği ve benzeri kış ekipmanlarını kullanmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.