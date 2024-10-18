Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada oluşması muhtemel zirai don olayına karşı üreticiler uyarıldı.

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada; Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz’den gelen soğuk hava akımıyla birlikte Niğde, Karaman, Aksaray ve Konya’da 18.10.2024 tarihi itibari ile zirai don olayı beklendiği belirtildi. Muhtemel zirai don olayının hafta ortasına kadar devam edeceğinin ifade edildiği uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerde bulunan başta üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

18 Ekim 2024 Cuma günü başlaması beklenen zirai don riskinin 23 Ekim 2024 Salı, saat 09.00’a kadar sürmesi tahmin ediliyor.