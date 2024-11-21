Niğde Valiliği ile Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan Turizm Master Planı düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Vali Cahit Çelik başkanlığında, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu’nda yapılan programa ilgili kurum temsilcileri katıldı. Vali Çelik yaptığı konuşmada Niğde Turizm Master Planı ile şehrin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerini sürdürülebilir anlayışla değerlendirmek ve turizmi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında daha etkin bir araç haline getirmek için hazırlandığını ifade etti. Turizmin sadece ekonomik bir kazanç kaynağı değil aynı zamanda kültürü tanıtmanın, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın en önemli araçlarından biri olduğunu aktaran Vali Çelik konuşmasında şunları sölyedi;

"Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı’nda turizm, öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi kapsamında ülkemizin turizmde uluslararası bir marka haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bu plan, yenilikçi, sürdürülebilir ve proaktif bir yaklaşım sunarken, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda katılımcı bir yöntemle oluşturulmuş ve geniş bir paydaş grubunun görüşleri alınmıştır. Master plan, ilimizde turizmden elde edilen geliri artırmayı ve sektördeki gelişimi hızlandırmayı hedefleyen stratejileri içermektedir. Niğde’ye özgü tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerin öne çıkarılması, alternatif turistik değerlerin tanıtılması ve spor ile adrenalin turizmi gibi yeni alanlarda potansiyelimizin geliştirilmesi planın öncelikli konuları arasında yer almaktadır” dedi. Vali Çelik, kentin bu alanda hak ettiği noktaya ulaşması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve sektör temsilcilerinin iş birliği ve katkılarının önemine vurgu yaparken planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından master planla Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Niğde Master Planı ile ilgili sunum yapıldı. Programa Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.