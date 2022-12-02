Niğde’de kış mevsiminde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli trafik tedbirleri alındı. Niğde Valisi Mustafa Koç vatandaşları, trafik kazalarını en aza indirmek için kış tedbirlerine uymaya davet ederek, kentte tüm kurumlarla kışa hazır olduklarını söyledi.

Niğde’de kış mevsiminde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli trafik tedbirleri alındı. Niğde Valisi Mustafa Koç vatandaşları, trafik kazalarını en aza indirmek için kış tedbirlerine uymaya davet ederek, kentte tüm kurumlarla kışa hazır olduklarını söyledi.

Vali Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek ekiplere kolaylıklar diledi. Vali Koç, ziyarette; Niğde’deki bütün kurumlarımızla kışa hazırız. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızdan yaklaşık 44 ekibimizde 250 personelimiz görev yapacak. Kışın kazalar, genelde tedbirsiz trafiğe çıkmaktan kaynaklanıyor. 1 Aralık ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği uygulaması zorunlu. Vatandaşlarımıza bu konuda özellikle ricada bulunuyoruz, kış lastiklerini takarak trafiğe çıksınlar. Zaten yasal zorunluluk ama bazen ihmal edilebiliyor. Kazaların oluş sebebi genelde kış lastiği ya da zincir takmamak ve hız limitlerine uymamak" dedi.