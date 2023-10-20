Bilim, Ar-Ge ve inovasyonda birçok alanda öncü çalışmalar yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kardeş Ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de Teknopark A.Ş. İrtibat Ofisi açtı.

Kazakistan’ın Almatı kentinde açılan Niğde Teknopark A.Ş. İrtibat Ofisi’nin ardından yurt dışında ikincisi açılan irtibat ofisi açılış törenine Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseynli Nazim Ziyadoğlu, Bakü Avrasya Üniversitesinin yöneticileri ve Niğde Teknopark A.Ş. Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Battaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kardeş ülke Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’ne denk gelen açılışta konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Anadolu’nun bozkırında yurt tutmuş bir Oğuz evladı olarak diğer vatanımız Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü kutluyor ve bu anlamlı günde sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Allah’a şükürler olsun ki iki devletimizin de özellikle son yıllardaki ilişkilerinin çok daha artmış olması, bizlerin bilim, eğitim, teknoloji, girişimcilik, üretim gibi birçok alanda çok daha fazla bir araya gelmesini sağlıyor. İnşallah birliğimiz ve dirliğimiz daim olur ve yeni yüzyıla tarihi kardeşliğimiz damgasını vurur. Açılışını yapmış olduğumuz İrtibat Ofisi aracılığı ile Azerbaycan’da bulunan girişimcilere ve girişimci adaylarına bilgi desteğinin sağlanması ile projelerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli mentör desteğinin verilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu ofisimiz aracılığıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sayesinde sadece Niğde Teknopark ile değil ülkemizdeki tüm Teknopark’ların Azerbaycan ile bağlantılarını sağlayacak bir koridor oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Teknoloji geliştiren girişimcilerin uluslararası pazara girişlerini hızlandırıp sürdürülebilir bir AR-GE ekosistemi oluşturmak da yine temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Rektör Uslu’dan 2 devlet tek millet vizyonu vurgusu

Azerbaycan’da bulunan potansiyel girişimcilerin Türkiye’de ön kuluçka ve kuluçka imkânlarından faydalanması hususunda Niğde Teknopark A.Ş. İrtibat Ofisi’nin kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğini belirten Rektör Uslu, ayrıca ofisin daha sonraki aşamalarda firmaların Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine dâhil olmaları konusunda yardımcı ve aracı olacağını ifade etti. Teknopark’ın firmalar ve Azerbaycan’daki potansiyel girişimciler arasında güçlü bir ağ kurulmasına zemin oluşturulacağının altını çizen Rektör Uslu, “Üniversitemiz ile Bakü Avrasya Üniversitesi arasında öğrenci, akademisyen ve bilimsel faaliyetlere dayalı iş birliklerinin Ar-Ge çalışmalarına da aktarılması İki Devlet Tek Millet vizyonumuz çerçevesinde gelecekte yapacağımız daha güçlü iş birliklerine temel oluşturacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü olarak bu iki güzide kurum arasındaki bu iş birliğine vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Sayın Hüseynli Nazim Ziyadoğlu’nun şahsında tüm Bakü Avrasya Üniversitesi ailesine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Tören, Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseynli Nazim Ziyadoğlu’nun açılış kurdelesini kesmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.