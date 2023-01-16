Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Niğde Teknopark A.Ş, Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi bünyesinde irtibat ofisi açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Niğde Teknopark A.Ş, Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi bünyesinde irtibat ofisi açtı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’da bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’nun da katıldığı toplantıda Kazakistan’da Teknopark İrtibat Ofisi açılması konusunda karar alındı. Rektöre burada Niğde Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu da eşlik etti.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rektör "Kazakistan’da faaliyet gösterecek bir irtibat ofisinin gerek teknoparkımız gerekse ülkemiz Ar-Ge ekosistemi için yeni fırsatlar oluşturması beklenmektedir. Açılışı yapılan irtibat ofisi aracılığı ile teknopark bünyesinde yer alan firmaların gerçekleştirmiş oldukları projelerini Kazakistan’da tanıtabilmeleri ve yeni bağlantılar kurabilmeleri hedeflenmektedir. Böylece her iki ülke arasında Ar-Ge ekosistemi açısından uluslararası pazara açılma konusunda yeni imkânlar oluşacaktır." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İrtibat Ofisi ile Kazakistan’da bulunan girişimcilere ve girişimci adaylarına bilgi desteğinin sağlanması, projelerinin hayatına geçirilmesi konusunda gerekli mentör desteğinin sağlanması ve ülkemizdeki tüm teknoparkların Kazakistan ile bağlantılarını sağlayacak bir koridor görevi üstlenmesi de beklenmektedir.

Teknopark İrtibat Ofisi, Teknoloji üreten firma ve girişimcilerin uluslararası pazara girişlerini hızlandırıp, sürdürülebilir bir AR-GE ekosistemi oluşturmakta temel hedef olarak belirlenmiştir. Kazakistan’da bulunan potansiyel girişimcilerin Türkiye’de ön kuluçka ve kuluçka faaliyetlerinden faydalanması hususunda kolaylaştırıcı bir rol üstlenecek olan teknoparkımız, daha sonraki aşamalarda firmaların girişimci ekosistemine dâhil edilmeleri konusunda yardımcı olacaktır. Bu anlamda teknopark firmaları ve Kazakistan’daki potansiyel girişimciler arasında güçlü bir network ağı oluşturulması sağlanacak ve Üniversite ile Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi arasında uzun yıllardır devam etmekte olan özellikle öğrenci, akademisyen ve bilimsel faaliyetlere dayalı iş birliklerinin ve değişimlerin Ar-Ge çalışmalarına da aktarılması planlanan çalışmalar için temel oluşturacaktır.

Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda süresi geçmiş ve yenilenmesi gereken ikili anlaşmalar da yenilendi.