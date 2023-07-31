Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) tarafından coğrafi işaretler konusunda başlatılan çalışmalar çerçevesinde Niğde yöresine ait çok eski zamanlardan gelen damak tadının vazgeçilmezi ’Niğde Tavası’nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Niğde TSO adına tescil edildiği bildirildi.

Niğde TSO’dan yapılan açıklamada, Niğde’nin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin artırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında hızla yol alındığı ifade edildi. Açıklamada; konuyla ilgili Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu’nun şu ifadelerine de yer verildi;

"Coğrafi işaret çalışmalarımız uzun soluklu bir çabanın ürünüdür. Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Böyle ürünleri güvenilir olarak piyasaya lanse etmenin ancak böyle tescille olabildiğini ifade ederek, ’Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standartlarını yakalayan ’Coğrafi İşaret’ ile mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak. Dolayısıyla Niğde’nin bu ürünleri markalaştırmasıyla kent bir marka şehir olacak. Bu ürünleri ne kadar arttırırsak kent için ekonomik anlamda fayda tescil etmiş olacağız. Oda olarak Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti ve Niğde Tavası coğrafi işaretlerini tescil ettirmiş bulunmaktayız. Niğde Kelle Söğüş coğrafi işaret başvuru sürecimiz de devam etmekte olup önümüzdeki süreçte de Niğde Kelle Söğüş’ü tescil etmiş olacağız. Niğde Tavası coğrafi işaret tescilinin tüm üreticilere ve Niğde halkına hayırlı olmasını dilerim."