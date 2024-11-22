Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde yangın tatbikatı yapıldı.

Kurum çalışanlarının muhtemel yangın durumunda hazırlıklı olması amacıyla yapılan tatbikat öncesi itfaiye ekiplerince yangın, yangın çeşitleri, yangın önleme, koruma, tahliye ve yangınla mücadele konularını içeren eğitimi verildi. Temel yangın eğitimi kapsamında yanmanın oluşumu ve yangın safhaları, yangınla mücadele yöntemleri, tesislerde yangın riskleri, yangın söndürücü maddeler, yangın söndürme cihazları ve kullanımı, yangında insan davranışı, yangın ve insan sağlığı, tesislerde yangın organizasyonları, yangın ve sonrasında ortam tehlikeleri, yangın anında tahliye, yangında ilk yardım uygulaması, personel koruyucu donanımlar ve yangın türleri konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Kurum personeline yönelik düzenlenen eğitimin ardından uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yangın tatbikatı aşamasında ise olayı ilk gören kişinin reaksiyonu, işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve toplanma alanlarına gidişleri, yangından korunma malzeme istasyonundan korunma kıyafeti giyilmesi, acil durum personelinin temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanması, acil durum ekiplerinin yangına müdahale edişleri, acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ile personelin portatif söndürücüleri kullanarak söndürme pratiği kazanmaları konularını içeren uygulama gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği oluşturulan yangın, personelin katılımıyla söndürüldü.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nail Van yapılan eğitim ve tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.