Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, yayımladıkları mesajlarla vatandaşların yeni yılını kutladı.

Vali Cahit Çelik mesajında; 2024 yılının Niğde ve Türkiye için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı; "Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılının, ülkemize barış ve refah getirmesini diliyorum. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir.”

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yeni yıl mesajında, Niğde’yi daha güzel yarınlara taşımak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Başkan Özdemir; "2023 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerin üzerine yenilerini ekleyerek, Niğde’mizi daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için durmadan çalışacağız. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de, vatandaşların huzur ve güven içinde bir yıl geçirmesi için emniyet teşkilatının 7/24 görev başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "2024 yılında da Niğde’nin güvenliğini sağlamak için tüm personelimizle azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.”

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Okyar; "Yeni yılın, aziz milletimize hayırlı olmasını, sevdiklerimizle birlikte sağlık ve huzur içinde bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği için görevimizi en iyi şekilde yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.