Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Sungurbey Polis Amirliğinde görevli polislerin yeni yılını kutladı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Sungurbey Polis Amirliğinde görevli polislerin yeni yılını kutladı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Koç, telsizden anons geçerek emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı. Vali Koç, yaptığı açıklamada, yeni yılın sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Yeni yılda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağını belirten Koç, "Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak. Türk’ün asrı olacak. Tüm hemşehrilerimin, hepinizin yılbaşını kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yeni yılın sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Koç, daha sonra Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Niğde-Kayseri kara yolundaki ve Derbent Kavşağı’ndaki polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek, görevli personelin ve sürücülerin yeni yılını kutladı, polislere çorba ikram etti.