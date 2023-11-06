Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir fabrikada meydana gelen iş kazası sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Olay önceki gün Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden bir fabrikada çalışan Teyfik K. (37), başına demir çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Teyfik K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.