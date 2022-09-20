Yükseköğretim kurumlarını, akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından kurulan URAP, (University Ranking By Academic Performance) 2022-2023 üniversite sıralamalarını açıklandı.

Yükseköğretim kurumlarını, akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından kurulan URAP, (University Ranking By Academic Performance) 2022-2023 üniversite sıralamalarını açıklandı.

Makale puanı, atıf puanı + öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısından elde edilen puan, uluslararası iş birliği puanı, yurt içi iş birliği puanı ve TÜBİTAK proje puanlarını dikkate alarak oluşturulan sıralamada Üniversitemiz toplamda 659,24 puan ile “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması”nda 47. sırada kendisine yer bulurken, “Genel Üniversite Sıralaması”nda ise 57. sırada yer aldı. Böylelikle geçen yıl 66. sırada yer alan Üniversitemiz gerçekleştirdiği başarılı akademik çalışmalar ile 9 basamak birden yükselmiş oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi gerek idari gerekse akademik anlamda her geçen gün ileriye gitmektedir. Fiziki anlamdaki gelişmişliğimiz, laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerimiz, büyük oranda arttırdığımız Bilimsel Araştırma Projeleri desteklerimiz, akademik ve idari personelimiz ile birlikte oluşturmuş olduğumuz ve aynı hedefe doğru odaklanmış olan samimi ve huzurlu çalışma ortamı ile elde ettiğimiz başarılar asla bir tesadüf değildir. Ümit ediyorum ki bu başarılar devam edecek ve bizler de Üniversitemizi hak ettiği noktaya hep beraber taşıyacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm idari ve akademik personelimizi kutluyorum” dedi.