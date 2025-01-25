Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde marul hasadı yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tarım uygulama arazisinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı sürüyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ile birlikte hasat faaliyetlerini yerinde inceledi. Yaklaşık bin dekar arazinin tarıma kazandırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma Merkezi ana hizmet yerleşkesinde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra uygulamalı eğitim faaliyetleri de devam ediyor. Merkezde hayvancılığın ihtiyacının karşılanması için yonca, silajlık mısır gibi üretimlerin yanı sıra sebze ve meyve üretimi de gerçekleştiriyor. 200 dekar arazinin bal ormanı olarak değerlendirildiği Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hububat ekimi ise yaklaşık 300 dekar arazi üzerinde gerçekleştiriliyor.

Üniversitenin son yıllardaki çalışmalarıyla yaklaşık bin dekarlık araziyi ıslah ederek tarım uygulamalarına kazandıklarını ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; yapılan araştırmalar ve uygulamalarla bölgesel kalkınma odaklı yaklaşım temelinde bölgenin ve Niğde’nin üretimine katkı verildiğini ifade etti.