Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Ulusal Multidisipliner Kadın ve Aile Çalışmaları Kongresi’nin açılışı Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen Ulusal Multidisipliner Kadın ve Aile Çalışmaları Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrenin açılışında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; "Topluma hizmet konusunda önemli çalışmalar yapan üniversitemiz, ’Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum’ anlayışını esas alarak Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde önemli faaliyetlere imza atıyor, genç, yaşlı, kadın ve çocuk gibi toplumumuzun her kesimini ilgilendiren meselelerde bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyoruz. Aile, bir toplumun en temel yapı taşı. Kadın ve çocuklar ise bu kurumun en kıymetli özneleri. Dolayısıyla ilgili alandaki araştırmalar ve politika uygulayıcıları için oldukça verimli çıktıları olacağına inandığım kongremizin son dönemlerde bizleri derinden yaralayan acı olayların bir daha yaşanmaması için toplumumuzda bir farkındalık oluşturmasını da diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması sağlanmalı"

Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması ve ailelerin desteklenmesi, sadece bireysel değil ulusal kalkınmanın da temel taşını oluşturur diyen Niğde Valisi Cahit Çelik’in eşi Nermin Çelik ise kadınların iş hayatına katılımından toplumsal cinsiyet eşitliğine, aile içi şiddetin önlenmesinden çocukların eğitimine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, toplumun her kesiminde pozitif etkiler oluşturacağına inandığını söyledi. Çelik; "Kadınların toplum içindeki yeri ve aile yapısının korunması, her iki tarafın da birbirini besleyen ve güçlendiren dinamikler olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması ve ailelerin desteklenmesi, sadece bireysel değil, aynı zamanda ulusal kalkınmanın da temel taşlarını oluşturmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi ve eğitim gibi alanların katkıları, kadınların ve ailelerin karşılaştığı sorunlara daha bütüncül çözümler sunmamıza imkan tanımaktadır. Kadın ve aile üzerine yapılan bu kongre gibi toplantılar, toplumsal farkındalığı artırarak çözüm üretme sürecini hızlandırmaktadır. Hep birlikte, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak ve aile yapısının korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak, daha adil ve eşit bir geleceğin inşası için önemli bir adımdır" ifadelerine yer verdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Kara ise 3 gün sürecek kongrede, kadın ve aile çalışmaları kapsamında çalışma yapan akademideki farklı tarafların bir araya geleceğini sorunların ise sosyal gerçekliği ile ele alınacağını belirtti. Ulusal Multidisipliner Kadın ve Aile Çalışmaları Kongresi ilk gününde dört ayrı panelde sosyal ve beşeri bilimlerden sağlık bilimlerine, fen ve mühendislik bilimlerinden eğitime kadar çeşitli disiplinlerden 17 akademisyenin konuşması, ikinci gündeki oturumlarda ise bildirilerini sunacak 27 katılımcı ile devam edecek.