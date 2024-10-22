Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde elma hasadı yapıldı.

Niğde ve çevresinin üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen Elma Hasat Günü ve Elma Yetiştiriciliğinde Güncel Teknik Konular Paneli, Niğde Elma Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Kaplan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Şerif Özongun’un katılımı ile yapıldı. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan panelin ardından konuşmacılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ve öğrenciler ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezindeki elma hasadına katıldı. Yaklaşık bin dekar arazi üzerinde, sebze ve meyve üretiminin yanı sıra hayvancılık ihtiyacı için yonca ve silajlık mısır üretimi de yapılan Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezindeki elma bahçesinde 200 ton hasat yapıldı.

"Her gün bir elma yiyen, doktoru evden uzak tutar"

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, merkezin tarımsal üretimle bölgesel kalkınmaya katkıda bulunduğunu söylediği açıklamasında, "Niğde’nin elması tüm Türkiye’ye yeter" diye konuştu. "Her gün bir elma yiyen, doktoru evden uzak tutar" diyerek herkesi elma yemeye davet eden Rektör Uslu, "Bugün Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi aracılığı ile elma hasadı yapıyoruz. 200 ton elma hasadını bugün itibari ile tamamlamış olduk. Bu faaliyetle öğrencilerimiz ilimizdeki elma yetiştiricileri ile bir araya geldi. Üniversitemizin tarım alanındaki çalışmaları ile bölgesel sorunların çözümüne yönelik araştırma projeleri ve bilimsel toplantılara öncelik vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Türkiye’de 4 milyon tonun üzerinde elma üretimi yapıldığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Şerif Özongun ise Niğde’nin elma üretiminde Isparta’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti. Özongun, "Elma üretiminde Niğde önemli bir konumda. Uçsuz bucaksız ovaları ile avantajlı. İklim ve su sorunları gibi sınırlandırıcı etkenler var ancak yetiştiricilik bölgede hızlı bir şekilde yayılıyor" diye konuştu.

"Elma ağacı sayısında 1’inci, üretimde 2’nciyiz"

Niğde Elma Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Kaplan hasat gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Niğde, Türkiye’de elma üretimi konusunda önemli bir yere sahip. Ağaç sayısında birinci olsak da üretimde ikinci sıradayız ve ihracata yönelik elmalar üretiyoruz. İlimizde büyük ve modern bahçelerin sayısı çok fazla. İhraç edilen elmaların çoğu Niğde’den gidiyor."

Yapılan konuşmaların ardından panel konuşmacıları Rektör Uslu, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şekeroğlu ve öğrenciler ile birlikte elma hasadına katıldı.