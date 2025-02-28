Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimiyle güçlü iş birlikleri ve ortak projeler için çalışmalarını sürdüren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, yeni protokollere imza atmaya devam ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) arasında öğrenci ve akademisyen değişimlerinin yanı sıra ortak araştırmalar ile bilim ve kültür-sanat etkinliklerine ilişkin bir protokol imzalandı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen protokol törenine; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, KAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İlkan, KAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Turgay Akalın, KAÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Merve Akgül, KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca, NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı, KAÜ İdari Koordinatörü Dr. Emel Yılmaz ve Niğde Anadolu Haber Gazetesi Muhabiri Çağlar Tuncer katıldı.

İki üniversite arasında eğitim ve araştırma alanlarında ortak projeler yürütülmesini amaçlayan protokol, ayrıca NÖHÜ Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile KAÜ Mühendislik Fakültesi arasında akademik bilgi paylaşımını da içeriyor.

"İki Üniversite Arasında Bilgi Alışverişini Artıracağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile yapılan bu protokolle öğrenci ve personel değişimleriyle iki üniversite arasındaki bilgi alışverişinin artıracağız." dedi. Akademik iş birliğini içeren bir protokol yapılmasından duyduğu memnuniyeti de belirten Rektör Uslu, son olarak protokolün her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bu İş Birliği, Öğrencilerimiz İle Akademisyenlerimize Yeni Fırsatlar Sunacak"

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ise protokolün önemine vurgu yaparak, "Bu iş birliği, uluslararası akademik ilişkilerimizi güçlendirecek ve öğrencilerimiz ile akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunacaktır. Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülecek ortak çalışmalar, iki kurum arasında güçlü bir bağ oluşturacaktır." dedi.

Protokol imza töreninin ardından Rektör Uslu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Amerikan Üniversitesinin kampüsünü gezerek eğitim imkanları hakkında üniversite yönetiminden bilgi aldı.

Her iki üniversitenin akademik başarılarının artmasına önemli katkılar sunacağı beklenen bu protokolün, aynı zamanda gelecekte birçok ortak projeye de kapı aralayacağı öngörülüyor.