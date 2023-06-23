Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 38 öğrenci, Hipokrat yemini ederek mezun oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tıp fakültesinin ilk mezuniyet törenine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Tıp öğrencilerinin bugüne kadar zorlu aşamalardan geçtiğini belirten Koç, "Milletimiz, aldığınız eğitimler, yetenekler, donanımlar, yetenekleriniz, maharetleriniz ve becerileriniz sayesinde sizlerin ellerinden şifa bulacak. Ülkemizin çok değişik yerlerinde vazifeler üstleneceksiniz. Şifa olmak için size gelen bir kardeşimiz, ablanız, nineniz geldiği zaman onun gidebileceği son kapının siz olduğunu düşünün ve öyle davranın. İşinizi severseniz, mesleğinizi severseniz, insanları severseniz mutlu olacaksınız, başarılı olacaksınız. Allah bu yolda sizleri mahcup etmesin" diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarı diledi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise 2017’de öğrenci kabul etmeye başlayan fakültenin ilk mezunlarını verdiğini bildirdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaş ise yaptığı konuşmada öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, Hipokrat yemini edip mezuniyet belgelerini aldı.