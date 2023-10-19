-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknoloji ekosisteminin birikimlerini öğrenciler ile buluşturmak amacıyla hayata geçirilen ’Sektör Kampüste’ programının paydaşları arasında yer aldı.

Üniversite-sanayi iş birliğini verimli bir noktaya taşımayı hedefleyen program, çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için ülkemizin önde gelen firmaları tarafından üniversitelerde MTH koduyla kredili olarak açılan dersleri kapsıyor. Sektör Kampüste programıyla öğrencilere özellikle staj ve istihdam konusunda sektörün beklentisini karşılayabilecek bireyler olarak mezun olma fırsatı sunan programla beraber aynı zamanda istihdam şansını da artırması bekleniyor. İş dünyası ile iç içe bir eğitim modelinin geliştirilmesi ve iş dünyasının üniversitelerle iş birliklerinin artırılarak kurumların karşılıklı olarak gelişimlerinin desteklenmesi de planlanıyor. Konuyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Böylesine önemli bir program için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalayarak sürece dahil olmaktan çok memnunuz. Her zaman öğrencilerimize faydalı olmak, onlara yol göstermek ve yürüdükleri yolda önlerine ışık tutmak için çabalıyoruz. Sektör Kampüste Programı ile öğrencilerimize daha fazla imkan sağlayacağız ve onları iş hayatına hazırlayacağız.” dedi.

Rektörümüz ayrıca programın başarıya ulaşmasını dileyerek bu süreçte her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.