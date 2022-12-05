Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş hastanesi hasta kabulüne başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş hastanesi hasta kabulüne başladı.

Girişimci, yenilikçi, çağın gerektirdiği teknoloji ile uyumlu, donanımlı, mesleki ve akademik değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan, hasta haklarına saygılı, hasta tedavi hizmetlerini ekip ruhu içerisinde gerçekleştiren diş hekimleri ve akademisyenleri yetiştirmek ve bölge halkına en üst düzeyde koruyucu, tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarına başlayan Diş Hekimliği Fakültesi, ilk hasta kabulünü gerçekleştirdi. Önemli yatırımlar yapılarak faaliyete geçen Diş Hekimliği Fakültesi’nin bu tarihi gününde Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da akademisyenleri yalnız bırakmadı. İlk hasta kabulüne katılan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Büyük emekler sonucunda faaliyete geçen fakültemiz ile hem Niğde’mizin hem de bölgenin sağlık sistemine önemli bir katkı sunuyoruz. Hedefimiz tam teşekküllü bir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ni şehrimize kazandırmak. Fakültemizin gerek kuruluş aşamasında gerekse kurulduktan sonraki süreçlerde desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Rektör Uslu Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Yerinde İnceledi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; fakültede yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek öğrencilerin yaptığı çalışmaları yakından takip etti. Ziyaret Rektör Uslu’nun fakültede devam eden akademik çalışmalara ilişkin bilgi almak amacıyla öğretim elemanları ve idari personel ile yaptığı sohbetin ardından son buldu.