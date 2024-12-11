Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 40 ayrı kategoride 90 ödül düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde görev yapan akademik personel, idari personel, öğrenciler ve kurum dışı paydaşların 2024 yılı için bilim, eğitim, üniversite ve topluma hizmetlerinin ve başarılarının desteklenmesi amacıyla desteklendiği ödüller Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin başarısındaki en önemli payın akademisyen ve öğrencilerin olduğunu ifade ederek bu başarıda katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Rektör Uslu; “ 40 ayrı kategoride aldığımız başvurular sonucunda yaklaşık 90 ayrı ödülü sahipleriyle buluşturacağız. Ödül töreninin kapsamını gelecekte daha da genişleteceğiz. Ödüllerimizi ileride çok daha fazla alana yaymayı düşünüyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir yükseköğretim olma vizyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üniversitemizin vizyonu ve bu değerleri ekseninde birçok alanda öncü konumunu sürdüreceğini, ülkesine, bölgesine ve şehrine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini belirterek katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından akademisyenler, öğrenciler ve dış paydaş ödülleri sahiplerine verildi.