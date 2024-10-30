Ünlü yazar ve sanatçılar Niğde Kitap Fuarına okurları ile buluşacak.

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 1 Kasım Cuma günü Eski Valilik Yerleşkesinde kapılarını kitap severlere açıyor. Ünlü yazar ve sanatçıların katılacağı fuarda çok sayıda yayınevine ait binlerce kitap stantlardaki yerini alacak.

Ünlü yazar ve sanatçıların söyleşileri, imza günlerinin yanı sıra sürprizlerle dolu dolu geçecek 7. Kitap Fuarı, her gün 09.00- 21.00 saatleri arasında, 10 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Başkan Özdemir’den Davet

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daha önce 6 kez düzenledikleri Kitap Fuarını bu yıl 7’nci kez açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Niğde’de kitap fuarlarına olan ilginin her geçen yıl daha arttığına dikkati çeken Başkan Özdemir, “Niğde Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ünlü yazar ve sanatçıları Niğde hemşerilerimizle buluşturacağımız fuara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

7. Kitap Fuarında yazar ve sanatçıların söyleşi ve imza günlerine ilişkin takvim ise şu şekilde belirlendi:

1 Kasım Vehbi Vakkasoğlu ve Müfit Can Saçıntı,

2 Kasım Dilek Cesur, Doç. Dr. Gökçen Çatlı, Cem Arslan ve Sedat Çağlar

3 Kasım Ülkü Demiray ve Sertaç Abi

6 Kasım Işıl Işık ve Yüksel Ercan

7 Kasım Haluk Öztekin ve Mehmet Ali Bulut

8 Kasım Cihat Yağcı, Fikret Eroğlu ve Mehmet Baş

9 Kasım Merve Gülcemal, Aydan Şener, Ali Ekber Yıldırım ve Mehmet Ali Çatal

10 Kasım Hilal Kahraman ve Dilek Özipek