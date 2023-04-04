Sokullu Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi bedesten binası Niğde Şehir Müzesi olarak düzenlenecek.

Müzede; Niğde’nin kültür, sanat ve edebiyatının yanında yaşam tarzını yansıtacak etnografik eserler yer alacak. Niğde Belediyesinin büyük kültür projelerinden olan Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteninin Niğde Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde bedesten binasının iç ve dış kısmında Restorasyon çalışmaları başlamıştır. İşin süresi 540 gün olup keşif bedeli 17.670,000’dür.İşin bitiş tarihi Haziran 2024’dür. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/07/2022 tarih ve 6173 sayılı kararı ile onaylanan teşhir-tanzim projesi ile dönüşümü başlayan kent müzesinin kale projesi ile birlikte şehrimize önemli bir turizm ivmesi kazandırması bekleniyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Dönüşümünü başlattığımız Niğde Kent Müzesi’nde, kentin tarihi, belleği, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler; görsel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılması sağlanacaktır. Müzenin giriş kısmında yer alan Niğde’nin Cumhuriyet dönemini kapsayan mahalle kesiti, idari ve sosyal yapı, eski Niğde fotoğrafları, Arşiv Belgeleri, Kahramanlar köşesi yer alacaktır. Ticaret Kültürü adı altında tarihi esnaf, geleneksel ticaret hayatı tasvir edilecektir. "At arabacı, nalbant, saraç, semerci, bıçakçı, bakırcı-kalaycı, halıcılık, dokumacılık, keçecilik vb." özgün dekor ve canlandırmalar ile tanıtılması sağlanacaktır. Niğde iline ait olan gündelik hayat, tarım, bağ kültürü, hayvancılık vb. konulara da değinilecektir. Tüm koridorda geçici sergi mekânı olarak kullanılmakta, değişen temalar müzeyi sürekli izlenilir kılacaktır. Ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kafeterya, hediyelik eşya ve satış birimi bulunacaktır. Son kısımda yer alacak olan çocuklar için oluşturulmuş atölye (halı dokuma, çanak-çömlek yapımı, küçük kazı alanı), periyodik okuma salonu, dia ve multivizyon gösterileri ile küçük toplantıların yapılabileceği bir salon ve yönetim birimleri yer alacaktır" ifadelerini kullandı.