Niğde Belediyesi’nin büyük kültür projelerinden olan Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni’nin Niğde Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Niğde Belediyesi tarafından halkın elinde bulunan tarihi eşya ve eserleri Kent Müzesinde sergilemek üzere belediyeye teslim etmeleri için çağrıda bulunuldu. Çalışmalar çerçevesinde, vatandaşlardan bağış toplanmaya ve toplanan eserlerin kayıt altına alınmasına başlanıldı.

Niğde Belediyesi’nin büyük kültür projelerinden olan Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni’nin Niğde Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Niğde Belediyesi tarafından halkın elinde bulunan tarihi eşya ve eserleri Kent Müzesinde sergilemek üzere belediyeye teslim etmeleri için çağrıda bulunuldu. Çalışmalar çerçevesinde, vatandaşlardan bağış toplanmaya ve toplanan eserlerin kayıt altına alınmasına başlanıldı.

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/07/2022 tarih ve 6173 sayılı kararı ile onaylanan teşhir-tanzim projesi ile dönüşümü başlayan Kent Müzesinin Kale projesi ile birlikte kente önemli bir turizm ivmesi kazandırması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Dönüşümünü başlattığımız Niğde Kent Müzesi’nde, kentin tarihi, belleği, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler; görsel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılması sağlanacaktır. Müzenin giriş kısmında yer alan Niğde’nin cumhuriyet dönemini kapsayan mahalle kesiti, idari ve sosyal yapı, eski Niğde fotoğrafları, arşiv belgeleri, kahramanlar köşesi yer alacaktır. Ticaret kültürü adı altında tarihi esnaf kültürü , geleneksel ticaret hayatı tasvir edilecektir. ’At arabacı, nalbant, saraç, semerci, bıçakçı, bakırcı-kalaycı, halıcılık, dokumacılık, keçecilik gibi’ eski zamanlara ait esnaf kültürünün özgün dekor ve canlandırmalar ile tanıtılması sağlanacaktır. Niğde iline ait olan gündelik hayat, tarım, bağ kültürü, hayvancılık gibi konulara da değinilecektir. Tüm koridor geçici sergi mekânı olarak kullanılacak olup, değişen temalar müzeyi sürekli izlenir kılacaktır. Ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kafeterya, hediyelik eşya ve satış birimi bulunacaktır. Son kısımda yer alacak olan çocuklar için oluşturulmuş atölye (halı dokuma, çanak-çömlek yapımı, küçük kazı alanı), periyodik okuma salonu, diorama ve multivizyon gösterileri ile küçük toplantıların yapılabileceği çok amaçlı bir salon ve yönetim birimleri yer alacaktır. Değerli Niğde halkımızı; Kent Müzesinde sergilenmek üzere ellerinde bulunan tarihi nesneleri iletmeleri için belediyemize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.