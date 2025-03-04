Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşların otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan 700 araç kapasiteli otopark hizmete girdi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, yeni otoparkın hastane çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacağını belirterek, hasta ve hasta yakınları için önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşların bu hizmetten rahatlıkla faydalanabileceğini vurgulayan İnan, otoparkın hastane ulaşımını daha düzenli ve konforlu hale getireceğini söylerken hastaneye gelenleri kullanıma açılan otoparkı kullanmaya davet etti.