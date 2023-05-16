Antibiyotiklerin eczanelere sınırlı sayıda geldiğini ifade eden Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk; "Yazılan antibiyotik eczanelerimizde olmasa bile eş değerleri var. Vatandaşlarımız eşdeğer ilaçları da alıp gönül rahatlığı ile kullanabilirler. Eczanelere çoğu zaman bu ilaçlara benzer ilaçlar gönderiyorlar ama yine az geliyor” dedi.

Başkan Öztürk, “Muadil ilaçlar yazılan ilaçla etken maddesi aynı demektir. Muadil ilaçların yazılan ilaçla miktarı ve etkisi aynıdır. Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan ruhsat almış bir ilacın muadil olarak satılan ilaçtan farklı olması mümkün değildir ve satılamaz. Muadil ilacı vatandaşlarımız tercih edebilir, bunda herhangi bir sorun yoktur. Vatandaşlarımız bu nedenle muadil ilaç kullanımında tedirgin olmasın. Reçetelere ilaçların etken maddelerinin yazılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Eczanelerin mesai saatlerinde yeniden düzenleme yapıldığını belirten Başkan Öztürk, “ Eczacılar olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetimizi arttırmak adına eczanelerimizi yeniden cumartesi günleri açtık Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için eczanelerimizin hafta sonu mesaisinde yeniden değişiklik yaptık. Böylece eczanelerimiz cumartesi günleri saat 13.00’a kadar hizmet verecek” şeklinde konuştu.