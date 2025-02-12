Niğde Belediyespor, son saat transferleri kapsamında orta saha oyuncusu Samet Erdem Olgaç, santrafor Muhammet Yılmaz ve kanat oyuncusu İzzet Topatar’ı transfer ettiğini duyurdu.

Niğde Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada; " Transfer döneminde kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Son saat transferleri kapsamında orta saha oyuncusu Samet Erdem Olgaç, santrafor Muhammet Yılmaz ve kanat oyuncusu İzzet Topatar takımımıza transfer ettik. 2001 doğumlu Samet Erdem Olgaç, daha önce Gümüşhanespor, Ankara Demir ve Diyarbakırspor formaları giymişti. Muhammet Yılmaz, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Amedspor, Çatalcaspor, Kolibri Ağrı ve Karaköprü Belediyespor gibi takımlarda forma giydi. İzzet Topatar, İstanbulspor’dan kiralık olarak takımıza katıldı. Yeni transferlerlerimizle sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadro ile mücadele edeceğiz. " ifadelerine yer verildi.