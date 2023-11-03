Niğde Belediyesi tarafından 11-19 Kasım 2023 tarihleri arasında tiyatro festivali düzenlenecek.

Niğde Belediyesi, tiyatro tutkunlarının heyecanla beklediği bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve misafir tiyatro ekiplerinin sahne alacağı festivalde birbirinden renkli oyunlar sahnelenecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir; kurmuş oldukları şehir tiyatroları ile şehirde tiyatroyu yeniden canlandıklarını söylediği açıklamasında tüm vatandaşları tiyatro festivaline davet etti. 11- 19 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan tiyatro festivali, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Oyunlardan, ’Arkadaşlık Sanatı’, ’Seni Gidi Beni’, ’Abur Cubur Show’ ücretli olurken diğer oyunlar ise ücretsiz sahnelenecek. Biletler; Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nden (Valilik Binası Yanı) temin edilebilecek.

Festival çerçevesinde, Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve misafir tiyatro ekipleri birbirinden renkli oyunları sahneleyecek. Etkinliklerin yoğun bir şekilde gerçekleştirileceği festivalde, tiyatro severler unutulmaz anlar yaşayacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tiyatroyu şehirde yeniden canlandırdıklarını belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Özdemir; “Festivalimizin amacı, tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kültürel anlamda farkındalık oluşturmaktır. Tiyatro festivalimiz, şehrimizin kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek. Tiyatro sanatına olan ilginin artması ve gençlerin tiyatroya ilgi duyması amacıyla düzenlediğimiz festival, Niğde’nin kültürel cazibesini artıracak önemli bir etkinlik olacak. Festival boyunca sahnelenecek oyunlar, farklı türlerden ve farklı hikayelerden oluşacak. Tiyatro severler, drama, komedi, müzikal ve daha birçok türdeki oyunları izleme fırsatı bulacaklar. Tüm vatandaşlarımızı sahnelenecek oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

PROGRAM AKIŞI

11 Kasım Cumartesi saat 19:00- Arkadaşlık Sanatı- Ücretli

12 Kasım Pazar saat 19.00- Karmaşa- Ücretsiz

13 Kasım Pazartesi saat 19.00- Töre- Ücretsiz

14 Kasım Salı saat 19.00- Nasrettin Hoca Aramızda- Ücretsiz

15 Kasım Çarşamba saat 19.00- Seni Gidi Beni -Ücretli

17 Kasım Cuma 1. Seans 12.00 - 2.Seans 15.00- Rafadan Tayfa- Ücretsiz ( ST)