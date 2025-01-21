Niğde Belediyesi’nden önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirerek karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla sobalı hanelere ücretsiz karbonmonoksit alarm cihazı dağıttı.

Niğde Belediyesi, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla, sobayla ısınan konutlardaki ailelere ücretsiz karbonmonoksit alarm cihazı dağıtarak Türkiye’de örnek teşkil eden bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Kış aylarında sık sık yaşanan, zaman zaman da ölümle sonuçlanan soba zehirlenmelerine karşı önemli bir adım atan Niğde Belediyesi, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, soba, şofben ve diğer karbonmonoksit salınımı yapan cihazların kullanıldığı hanelere ücretsiz olarak karbonmonoksit alarm cihazları dağıtılıyor.

Özdemir: “Vatandaşlarımıza dokunan bir proje”

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye’de bu çalışmayı başlatan ilk belediyelerden biri olduklarına dikkat çekerek; "Vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını öncelikli tutuyoruz. Karbonmonoksit alarm cihazları, sadece bir cihaz değil; aynı zamanda hayat kurtaran bir önlem. Bu projemizle her vatandaşımıza dokunmayı, onları korumayı amaçlıyoruz" dedi. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan karbonmonoksitin fark edilmeden solunabildiğine işaret eden Başkan Özdemir, özellikle soba kullanılan evlerde bu cihazların mutlaka bulunması gerektiğini vurguladı. Başkan Özdemir, projenin Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün öncülüğünde hayata geçirildiğini belirterek, çevre ve insan sağlığını koruma konusundaki hassasiyetlerini her alanda göstermeye devam ettiklerini vurguladı. Özdemir; "Bu proje, yalnızca vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam için attığımız önemli adımlardan biri. Hem toplumsal farkındalığı artırmayı hem de hayat kurtarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karbonmonoksit alarm cihazlarının dağıtımına başlayan Niğde Belediyesi, tüm sobalı evlere peyderpey bu cihazları ulaştırmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte her hanenin daha güvenli ve huzurlu bir kış geçirmesi sağlanacak. Bu anlamda Türkiye’ye örnek bir uygulamayı hayata geçiren Niğde Belediyesi, vatandaşların can güvenliği öncelikli çalışmalarıyla takdir topluyor.