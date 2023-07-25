Niğde Belediyesi, kentteki parklara kütüphane oluşturma projesi başlattı. Bu proje çerçevesinde, parklarda bulunan boş alanlar kütüphane olarak düzenlenecek ve vatandaşların ücretsiz olarak kitap okuyabilmeleri sağlanacak.

İlk olarak eski Askerlik Şubesi ile Niğde Valiliği giriş kapısı yanına dört adet kitap büfesi yerleştirildi. Bu proje çerçevesinde, parklara yerleştirilen küçük büfeler içerisinde kitaplar bulunacak ve vatandaşlar bu büfelerden istedikleri kitabı ödünç alıp parkta keyifle okuyabilecek. Parklara yerleştirilen kütüphanelerde çeşitli türlerde kitaplar bulunacak. Roman, hikâye, şiir, tarih, bilim gibi farklı konularda kitaplar park ziyaretçilerinin hizmetine sunulacak. Kitaplar, okuyucular tarafından ödünç alınabilecek ve istendiği süre boyunca okunabilecek. Ayrıca, vatandaşlar kendi kitaplarını da park kütüphanelerine bağışlayabilecekler.

Hedef kitap okuma alışkanlığını artırmak

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İlyas Yağız; “Valilik önünde bulunan daha önce arazi olan bu bölge belediye başkanımızın talimatıyla halkımıza nasıl hizmet verilebilir noktasında bizden çalışma istemiştir. Bunun üzerine ekibimiz olarak bir çalışma başlattık. Burasını bilgi kütüphanesi olarak değerlendirmeye karar verdik. Şu anda da uygulaması bitmiştir.4 adet kios kütüphanesi dediğimiz küçük kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphanelerde değişik kitaplar serisi olacaktır. Buraya gelen vatandaşlarımızın hem yerinde sürekli okuyup okuduktan sonra tekrar yerine koyma imkanı olduğu gibi yine vatandaşlarımızın talebi üzerine burada bulunan belediyemizin görevlendireceği arkadaşlarımızın kayıtlarını alıp evlerine götürüp okuduktan sonra tekrardan yerine koyma imkanları olacak. Gençlerimizin eğitim seviyesini yükseltmek ve eğitim alışkanlığının daha üst seviyeye çıkarmak üzerine çalışma başlattık. Niğde’mizin bazı noktalarına da taşımak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan kitap bağışı kabul etmekteyiz. WİFİ noktasında da hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız kitap okurken aynı zamanda wifiden de yararlanabilecek. Ağustos’un ilk haftası faaliyete geçecek” dedi.

Vatandaşlar tarafından çok sevildi

Niğde Belediyesi’nin parklara büfe kütüphane projesi, vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Kitap okumak isteyenlerin, parklara giderek istedikleri kitabı ödünç alabilecek olması gençleri çok memnun etti. Bu proje hem çocukların hem de yetişkinlerin okuma alışkanlığını geliştirmek için önemli bir adım olduğu ifade edildi.