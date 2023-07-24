Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırlangıç Sokağa çocuk parkı yapıldı.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan Kırlangıç Sokağa Park projesi, çocukların çeşitli aktivitelerde bulunabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmet veriyor. Park, aynı zamanda çevre düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. Yeni peyzaj alanları ile süslenen park, görsel açıdan da estetik bir görünüme sahip. "Yeşil içinde bir Niğde için çalışıyoruz" diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kırlangıç Sokağa yapmış olduğumuz Parkımız güzel bir ortamda vakit geçirmek isteyen çocuklarımız için ideal bir seçenek sunuyor. Belediyemizin bu projesi, burada yaşayan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve keyifli bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor” dedi.

Parkın içerisinde yer alan kamelyalar, ziyaretçilere gölgelik bir alan sunarak dinlenme imkanı sağlıyor. Ayrıca, parkta bulunan fitness aletleri, çocuklara spor yapabilme imkanı sunuyor.