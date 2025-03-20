Niğde Belediyesi, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 24 saat esasına göre kesintisiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 40 personel ve 16 kar küreme aracından oluşan ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları ve kaldırımları açık tutmak için büyük bir özveriyle çalıştı.

Niğde Belediyesi, yoğun yağış ve tipi nedeniyle karla mücadele kapasitesini arttırarak 9’u yeni alınan toplam 16 kar küreme ve solüsyon tanklı araçlarla şehrin dört bir yanında etkin bir çalışma yürüttü. Modern ekipmanlarla desteklenen çalışmalar sayesinde ana arterler, bulvarlar ve toplu taşıma güzergahlarında kesintisiz ulaşım sağlandı.

Yaya güvenliği için kaldırımlarda özenli çalışma

Gece boyunca süren yoğun çalışmanın ardından, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 45 kişilik ekiple kaldırım temizliği başlatıldı. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda titiz bir temizlik yürütülerek buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı.

Başkan Özdemir: "Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu bizim için her şeyden önemli. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Yeni alınan kamyonlarla kapasitemizi daha da artırdık. Şehir merkezinde ve ana güzergahlarda kesintisiz ulaşımı sağlamak, yaya güvenliğini teminat altına almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.