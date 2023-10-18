İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve tüm belediye personeli İsrail’e tepki göstermek için belediye binası önünde toplandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız dünyayı kan gözyaşı ve zulümlerle yaşanmaz hale getiren İşgalci İsrail ordusu, aralarında bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda masumun yaşam hakkına vahşice son vermiş ve insanlığın yüz karası olduğunu dünyaya ispat etmiştir. Filistinli kardeşlerimizin asırlardır yaşadığı toprakları işgal etmeyi hedefleyen bu alçak saldırılar insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına ve bütün ahlaki değerlere aykırıdır. Kaç asırdır Müslümanların en değerli kutsal mabetlerine ev sahipliği yapan Filistin toprakları, İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden kuşatma altındadır. Hiçbir savaş hukukunda yeri olmayan; bizzat sivillere yönelik olarak yapılan bu vahşette çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden insanlar katledilmekte; fütursuzca yapılan bombardımanlarda hastanelerden üniversitelere varıncaya kadar birçok kamu ve özel mekanlar yok edilmektedir. Bu konuda başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, tüm uluslararası toplum daha fazla inisiyatif almalıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin tanınması ve bölgede egemen olması yaklaşık 1 asırdır devam eden zulmü sona erdirecek tek çözümdür. Gazze’ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Temiz su, elektrik ve gıdaya ulaşamayan, yaralıların tedavi edilemediği, bağımsız basın ve hastanelerin bombalandığı bir anlayış tarihte eşi benzeri olmayan bir vahşettir" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Cenab-ı Allah bir Ayeti Kerimede ‘’Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir’’ buyurmaktadır. İsrail’in anne karnındaki bebekler dahil binlerce masumu katletmesi, insanlığı tamamen yok etmek kadar büyük bir cürümdür. Dünyanın en büyük açık cezaevi olan Gazze’de masum ve mazlumların yıllardır çekmiş olduğu bu eziyete artık bir son verilmelidir. Bu zulme sessiz ve duyarsız davranan, İsrail’e desteklerini açıklayan Batı ülkeleri, döktükleri kanda bir gün mutlaka boğulacaklardır. Bugün biz tüm Niğde Belediyesi olarak tek yürek bir şekilde, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. "Eğer bir zulme engel olamıyorsanız, O’nu herkese duyurun" sözünden yola çıkarak buradan bütün dünyaya bu zulmün karşısında olduğumuzu haykırıyoruz. Gözü kör, kulağı sağır, vicdanı nasır bağlamış çağdaş dünyanın sözde medeni insanlarına da Cenab-ı Hakkın şaşmaz ve şaşırmaz adaletine havale ediyoruz" şeklinde konuştu.