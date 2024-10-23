Niğde Belediyesi, şair Fikret Dikmen’in eserlerinin seslendirileceği, türkülerle dolu, unutulmaz bir konser düzenlemeye hazırlanıyor.

Tük Halk Müziği’nin ünlü sanatçılarının sahne alacağı Fikret Dikmen Türküleri Konseri, 27 Ekim Pazar günü saat 19.30’da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçılar, Dikmen’in eserlerini seslendirecek

Niğdeli şair Fikret Dikmen’in dillerden düşmeyen eserlerinin sanatçılar Yusuf Gül, Bahattin Turan ve Ersin Orhan tarafından seslendirileceği konsere, vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, unutulmaz eserleri ile gönüllerde taht kuran ve çok sayıda şiir kitabı ile edebiyat ve kültürümüze önemli katkılar sunan Niğde’nin kültür elçisi Fikret Dikmen’in eserlerinin, ünlü sanatçılar tarafından seslendirileceği konsere tüm vatandaşları davet etti.

Niğde’nin bir kültür ve sanat şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine vurgu yapan Başkan Özdemir, “Niğde Belediyesi olarak düzenlediğimiz festivallere, konserlere, tiyatro gösterilerine, sergilere ve diğer sosyal ve kültürel etkinliklerimize olan ilginin her geçen gün artıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.