Niğde Belediyesi tarafından SMA Tip-1 hastası Elif Sare’ye destek için yardım kampanyası düzenlendi.

valilik onayıyla devam eden ve yüzde 96’lık kısmı tamamlanan yardım kampanyasında son aşamaya doğru hızla yaklaşılıyor. Kampanya çerçevesinde Niğde Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra ormanına en az 100 liralık bir yardım karşılığında yardımseverler adına ağaç dikilecek, kampanyaya katılanlar isterlerse kendi ağaçlarını kendileri dikebilecekler. Dikilen ağaçların altına yardımda bulunanların isminin yazılı olduğu bir tabela asılacak. Bu kampanyadan elde edilen gelir, Elif Sare’nin tedavisi için kullanılacak. ’Bir ağaç da Elif Sare için dik’ diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "SMA Tip 1 hastası hemşerimiz Elif Sare için bir orman oluşturuyoruz. Yapılan iyilikler burada yeşerecek ve kalıcı hale gelecek. Şu anda kampanyanın yüzde 96’lık kısmı tamamlanmış durumda. Son bir gayret ile gelin bu yavrumuzu sağlığına kavuşturalım. Yapacağınız yardımlar ile bu iyiliklerimizi yeşertelim ve bir iyilik fidanına çevirelim inşallah. Yavrumuzun sağlığına kavuşabilmesi için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum, herkesi de bu kampanyaya destek olması için davet ediyorum" dedi.

Başlatmış oldukları bu kampanyaya destek olurken herkesin empati kurması gerektiğini belirten Başkan Özdemir, böyle bir hastalığın bizlerden uzak olmadığını, herkesin başına gelebileceğini bu yüzden de Elif Sare’nin ve ailesinin yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.