Niğde Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışıyla 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yıl boyunca binlerce vatandaşa gıda, giyim, yakacak, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda destek sağlandı. 2024 yılı içerisinde 25 bin aileye kuru gıda yardımı yapılırken, 6 bin 500 aileye temizlik malzemesi ve 4 bin 500 aileye bebek bezi desteği ulaştırıldı. Günlük olarak 55 aileye sıcak yemek sunulurken, 30 aileye ev eşyası yardımı ve günlük 350 aileye toplamda bin 400 ekmek desteği verildi. Kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak üzere 600 aileye odun, 60 aileye soba, 350 aileye ise kömür yardımı yapıldı. Bin 300 kişiye giyecek yardımı ulaştırılırken, 20 aileye de manuel ve akülü tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Engelsiz Taksi hizmetinden ise yıl boyunca 552 engelli vatandaş faydalandı. Eğitime verdiği önemle de dikkat çeken Niğde Belediyesi, bin 750 öğrenciye kırtasiye, 550 öğrenciye okul forması desteği sağladı. Ayrıca Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında 843 yaşlıya ev temizliği, kişisel bakım, hastane nakli, sıcak yemek, psikolojik destek ve çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Başkan Emrah Özdemir: "Yalnız değilsiniz, yanınızdayız"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen sosyal yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet modeli değil, bir vicdan meselesi olarak gördüklerini vurguladı.

Başkan Özdemir; "Belediye olarak temel önceliğimiz; ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sosyal dengeyi sağlamaktır. 2024 yılı içerisinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yürütülen çalışmalarla, gıdadan giyime, yakacaktan eğitim malzemelerine kadar her alanda on binlerce vatandaşımıza dokunduk. Bu çalışmalar sadece istatistik değil; her biri bir hayat, bir umut, bir tebessüm demektir" ifadelerini kullandı. Eğitime yönelik desteklerin altını çizen Başkan Özdemir; "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Niğde, iyi eğitim almış, özgüveni yüksek bireylerle mümkün olacaktır. Bu doğrultuda hem eğitim yardımlarımızı sürdürüyor hem de 4 yeni kütüphane açarak gençlerimize daha iyi eğitim şartları sunuyoruz" dedi. Vatandaşların desteğiyle bu hizmetlerin daha da büyüyeceğini belirten Başkan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı;

"Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Niğde Belediyesi olarak bu ailenin her ferdine sahip çıkmak, onların yaşamını kolaylaştırmak, hayatlarına değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."