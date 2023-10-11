Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılması çalışmaları çerçevesinde18 noktaya daha ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi. Yerleştirilen 18 Mobil Atık Getirme Merkezi ile birlikte toplamda 22 Mobil Atık Getirme Merkezi olmuş oldu.

Mobil Atık Getirme Merkezleri, kâğıt, metal, cam, plastik, elektrik ve elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasına imkan sağlayacak ve bu sayede, çevre kirliliği önlenirken aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.

Özdemir: "Toplumun çevre bilincini artıracak"

"Bu tür çalışmaların yaygınlaşması ve desteklenmesi, sürdürülebilir bir çevre politikasının oluşturulmasında önemli bir adımdır" diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Belediyemiz, çevre kirliliğiyle mücadelede sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmayarak aynı zamanda su verimliliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda da çalışmalar yürütmektedir. Böylelikle, sürdürülebilir bir çevre politikası izlenerek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir. Mobil Atık Getirme Merkezleri, vatandaşların da aktif olarak katılım sağlamasına imkan tanıyarak, toplumun çevre bilincini artırmaktadır. Niğde Belediyesi 2024 yılında da sıfır atık hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Sıfır atık kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, çevre bilincinin artırılmasına ve atık yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Emrah Özdemir, Sıfır Atık projesi çerçevesinde hanelerde oluşan karışık atıkların türlerine göre ayrılarak mobil atık getirme merkezlerinde uygun bölmelere atılması konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.