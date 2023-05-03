Niğde Belediyesi kuruma olan borçlarla ilgili yapılandırmaya gitti.

Belediye, Vergi Borcunu 48 Ay Taksitle ödeme için son günün 31 Mayıs 2023 olduğunu hatırlattı.

Niğde Belediyesi emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için 31 Mayıs 2023’e kadar vatandaşların başvuruda bulunması konusunda uyarıda bulundu.

7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesin yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşlar belediyeye olan ve biriken borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık yaşayacak. Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki dönemlere ait beyana dayanan vergiler (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira ve ecrimisil vergisi), bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının bu yapılandırmaya girdiği bilgisi verildi.

Vatandaşlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bu yapılandırma fırsatından yararlanarak birikmiş borçlarını yapılandırabilecek ve ödemede kolaylık yaşayacak. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Niğde Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden ve https://nigde.bel.tr/ internet sitesi ana sayfasında yer alan “Borç Yapılandırma” sekmesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.