Ünlü Ressam Shereen Ve Kızı Tia’nın eserleri 12-19 Ekim’de Niğde’de sergilenecek.

Niğde Belediyesi Uluslararası Sanat Galerisi kapılarını, 12 Ekim’de önemli bir sergi için açacak. Ressam Sherreen ve kızı Tia’nın “Bonded by Brushstrokes- Fırçaların Darbeleriyle Birleşen” adlı sanat sergisi bir hafta boyunca sanatseverlerinin beğenisine sunulacak.

Sanat Galerisinde Renkli Etkinlik

Niğde Belediyesi tarafından kilise iken sanat galerisine dönüştürülen ve pek çok ulusal ve uluslararası serginin açıldığı Niğde Belediyesi Uluslararası Sanat Galerisi, 12-19 Ekim tarihleri arasında renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Kartvizitindeki ressam, sanatçı, şair, yazar, mutluluk ve farkındalık koçu, refah koçu, duygusal zeka eğitmeni, davranış terapisti ve enerji şifacısı gibi çok sayında özeliği ile dikkat çeken Shereen, kendisi gibi ressam olan kızı Tia ile birlikte, Niğde Belediyesi Uluslararası Sanat Galerisi’nde resim sergisi açacak.

Daha önce Dubai, Yunanistan, Bahreyn, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde sergi açan anne ve kızının sergileyeceği eserler genel olarak müzik, doğanın görüntüleri, sesleri ve kokusundan ilham alınarak yapılan eserler olarak biliniyor.

Ziyaretçilere Tia ve Shereen in duygusal, duygu odaklı çalışmaları arasındaki zengin etkileşimi keşfetme fırsatını sunacağı Bonded by Brushstrokes, adlı sergi, aynı zamanda sanatsal ifadenin nesiller arasında nasıl aktarıldığına tanıklık etmek için nadir ve güzel bir fırsat olarak da değerlendiriliyor.