Niğde Belediyesi 2. Lig Hentbol Takımı’ndan 3 sporcu, Milli Takım kampına çağrıldı. Muharrem Tosun, Emrullah Yüksel ve Emin İbrahim Şahin, başarıları ile dikkat çeken oyuncular olarak Milli Takım antrenörleri tarafından kampa seçilen sporcular oldular. Milli Takım kampına çağrılan sporcular, yetenekleri ve performanslarıyla Milli Takım antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Niğde Belediyesi Hentbol Takımı, son yıllarda gösterdiği başarılarla adından söz ettiren birtakım olarak biliniyor. Genç yeteneklere önem veren takımın bu başarısı, onların gelecekte de üst düzeyde performans sergileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Milli Takım kampına çağrılan sporcuların bu başarısı, genç hentbolcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Niğde Belediyesi 2. Lig Hentbol Takımımızdan 3 sporcumuzun Milli Takım kampına çağrılması, hem onların bireysel hedeflerine ulaşmaları için hem de şehrimiz adına gerçekten gurur verici bir gelişmedir. Sporcularımızın Milli Takım kampına çağrılmasının kulübümüz için büyük bir başarıdır. Biz Niğde Belediyesi olarak takımımızın gelecekte de başarılı olması için genç yeteneklere yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.