Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapıya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede şehrin en işlek noktalarından birisi olan Saygı Sokak’ta yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 800 metre 400’lük Koruge boru ile ana kolektör hattı yapılacak olup, gerekli olan yerlere yağmur suyu ızgaraları yapılarak yolda su birikmelerinin önüne geçilecek. Proje ile yağmur sularının yola birikmesi engellenecek ve oluşabilecek olan taşkınların önüne geçilmiş olacak. Altyapı çalışmaları bittiğinde ise hemen üstyapı çalışmalarına geçilecek.

Konu ili ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Bizim çalışmalarımızdaki ana felsefemiz uzun yıllar kullanılacak bir hizmeti ortaya koymaktır. Bizce altyapı hizmetleri üstyapı hizmetlerinin olmazsa olmazıdır. Ekiplerimiz bir bölgeye girdikleri vakit orada en ince detaylarıyla ile çalışmalarını gerçekleştirirler. İnşallah şehrimizin her noktasında bu çalışmalarımız devam edecek“ ifadelerini kullandı.

Özdemir, “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve içme suyu hatları yapılıyor. Aynı zamanda mazgal yapımı ve rögar yükseltme işlemlerimiz devam ediyor. Şehrimizin birçok yerinde hatlarımızı yenilemek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu minvalde şehrin en işlek noktalarından birisi olan Saygı Sokak’ta yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki altyapı çalışmaları tamamlandığında ise ekiplerimiz hemen üstyapı çalışmalarına geçecektir Bütün amacımız halkımıza daha sağlıklı bir hizmet sunmaktır“ dedi.