Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Engellilere imkân verildiğinde elde ettikleri başarıların takdire şayan olduğunu belirten Başkan Özdemir, yapmış oldukları tüm çalışmalarda engelli vatandaşları gözettiklerini söyledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Engellilerimizi sadece Engelliler Haftasında değil yılın her günü hatırlamaya çalışıyoruz. Her insanın bir engelli adayı olduğunu unutmadan yapmış olduğumuz faaliyetlerde geniş bir yelpaze açarak toplumun her kesimini kucaklamaya çalışıyoruz. Bizlere düşen en önemli görev engelli kardeşlerimize birer birey olarak toplumun bir parçası olduklarını hissettirmektir. Bu hassasiyeti gösterebildiğimiz, empati kurarak toplumsal hayatta karşılaştıkları güçlüklere kendi sorunumuz gibi yaklaştığımız sürece engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmüş olacağız. Toplumsal hayat içinde engelli vatandaşlarımıza yönelik değiştirilebilmesi amacıyla, onların farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşadığımız hayatın içinde tatbik etmemiz gerekmektedir. Niğde Belediyesi olarak bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda her zaman engellilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Engellilerimiz için engelsiz kafeyi projesini hayata geçirdik, onlardan gelen her türlü talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize güzel bir hayat sunmayı insani ve hukuki sorumluluğumuz olarak görmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Engelliler Haftası’nın, engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum”