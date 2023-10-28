Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında; “Bugün, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu dönem, ülkemizin tarihinde dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi temel değerleri benimseyen bir yönetim anlayışıdır. Bu değerleri koruyarak, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirme sorumluluğu hepimizin omuzlarında yükselmektedir. Bizde bu kutlu yolda, Niğde Belediyesi olarak sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Niğde’mizde de büyük bir coşku ve heyecan yaşanmaktadır. Bu kutlu yolculukta, Niğde Belediyesi olarak bizler de büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Kentimizin daha da gelişmesi, yaşanabilir bir Niğde’nin inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Cumhuriyetimizin temel değerleri olan demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkesini benimseyen bir yönetim anlayışıyla, Niğde’mizin kalkınması uğrunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizin altyapı sorunlarını çözerek, modern ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Bu kutlu yolda, Niğde Belediyesi olarak sizlerle birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Niğde’miz, tarih boyunca büyük bir öneme sahip olan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bizler, bu tarihi mirasa sahip çıkarak, Niğde’mizi daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz.

Turizm potansiyelimizi artırmak için tarihi ve kültürel değerlerimize önem veriyoruz. Niğde’nin görülmesi gereken güzelliklerini tanıtmak ve turizm sektörünü canlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitim ve kültür alanında da Niğde’mizin gelişimine katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Üniversitemiz ve genç nüfusumuzla birlikte, bilgi ve kültür şehri olma hedefimize adım adım ilerliyoruz. Gençlerimize destek olmak, sporu teşvik etmek ve sosyal faaliyetlere katılımı artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin kazanımlarını koruyacak, demokrasiye olan inancımızı güçlendireceğiz. Niğde’mizi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı’mızın 100. yılında, tüm Niğdeli hemşeirlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Cumhuriyet Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyorum.” ifadelerini kullandı.