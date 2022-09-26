Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ çerçevesinde boşaltılan dükkanların yıkımına başlanan Eski Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Özdemir, hak sahiplerinin yüzde 95’i ile uzlaşma sağlandığını belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ çerçevesinde boşaltılan dükkanların yıkımına başlanan Eski Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Özdemir, hak sahiplerinin yüzde 95’i ile uzlaşma sağlandığını belirtti.

2023 yılının bahar aylarında temeli atılacak yeni proje çerçevesinde Eski Sanayi Sitesi’nin yerinin kentin cazibe merkezi haline getirileceğini söyleyen Başkan Özdemir, “Şu anda yıkımını yaptığımız yerde sinema salonu, kültür merkezi, spor alanları, alışveriş yapılabilecek merkezler yer alacak, dere ıslah edilip, estetik bir görünüme sahip gölet yapılacak” dedi. Belediye Başkanı Özdemir, Niğde Belediyesi’nin 10 hektarlık alanda ve 347 parselde başlattığı ’Eski Sanayi Sitesi Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ çerçevesinde boşaltılan dükkanların yıkımını, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte inceledi. Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda tarihe şahitlik edildiğini belirterek; “İleride bu günler tarihe altın harflerde yazılacak. Şehrin ortasında yıllar önce yapılan eski sanayi sitesinin görüntüsü içimize sinmiyordu. Yıllardır ‘taşındı, taşınacak’ söylentileriyle geçen sürecin sonunda hiçbir yönetim buranın taşınmasına cesaret edemedi. Biz arkadaşlarımızla birlikte o cesareti gösterdik ve kararlı davranarak yıkım çalışmalarına başladık” dedi.

Yüzde 95 uzlaşma sağlandı

Bölgede Acele Kamulaştırma Kararı alınmasına rağmen hiçbir parselde bu kararı uygulamadıklarını, tamamen gönüllülük esasına dayanılarak esnafla uzlaşma sağlanarak yıkımların gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Özdemir, mermerciler ve hızarcılar da dahil olduğunda hak sahiplerinin yüzde 95’i ile anlaşma sağladıklarını belirtti. Başkan Özdemir, kanalın ön tarafı ve yolun iki tarafı ile de anlaşma sağlandığını ve kalan 1 parselle ilgili de uzlaşma sağlanacağını vurguladı. Yıkım işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Başkan Özdemir; “Sonrasında hızlı bir şekilde mermerciler ve hızarcıların olduğu taraflarda da görüşüp onlar için de küçük bir sanayi sitesi yapacağız. Bu işlemleri hızlı bir şekilde yapacağız ve 2023 yılının bahar aylarında buraya proje için temel atmış olacağız” diye konuştu. Eski Sanayi Sitesi’nde uygulanacak proje ile buranın bir cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Başkan Özdemir; “Proje tamamlandığında burada sinema salonu, kültür merkezi, spor alanları, alışveriş yapılabilecek merkezler yer alacak. Yakında proje Meclisimizden geçecek. Sanayi sitesinin ortasından geçen dereyi de DSİ’den devraldık. Burada çok farklı bir gölet çalışması olacak, burası şehrin cazibe merkezlerinden biri olacak” dedi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada bir soru üzerine Kale Projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nin siyasi açıdan bir risk olsa da Niğde’ye kalıcı bir eser bırakmak için bu riski göze aldıklarını ifade etti. Yüzyılın projesi olarak nitelendirdikleri, büyükşehirlerde bile olmayan Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi’ne karşı çıkanlara karşı da mücadele ettiklerini anlatan Başkan Özdemir; “Normalde kurullarla, mahkemelerle uğraşılır ama biz maalesef bu projeye karşı çıkanlarla uğraştık. Projeye karşı çıkanları önceleri siyasi rant için bunu yaptıklarını düşünmüştük ama siyasi rant için bu kadar memlekete kıyılmaz, bu kadar insanlara kıyılmaz” şeklinde konuştu. 100’lerce milyon liralık bütçenin Niğde Kalesi ve etrafından uygulanacak proje için ayrıldığını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Sayın cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bu proje Niğde için çok büyük bir adımdır, ancak siyasi bir risktir. Bu tür projeler bir çok belediye başkanını koltuğundan etmiştir. Niğde’nin hayrına olacak ne varsa burada bizim için koltuk önemli değildir. Biz eser bırakmaya geldik, günü birlik gececi eserler değil, kalıcı eserler bırakmaya geldik. Özellikle Kale bölgesindeki proje Niğde’ye atılmış bir imza olacak. İnşallah o imzayı atmak bugünkü ekibe nasip oldu. Bunun karşılığı ne olursa olsun ben her şeye varım” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuşmasına şunları da ekledi;

“Kale Projesi’ne karşı Niğde’nin içindeki muhalifler olmasaydı, bugün burada temel atma töreni yapılıyor olacaktı. Ama ne yazık ki kendini bir şeyler sanıp sağda, solda saçma sapan konuşma yapanların yüzünden temel atma töreni gecikti. İnşallah 2023’un bahar aylarında Kale’de de temel atma töreni yapacağız. Biz eser bırakmaya geldik, Niğde kazanacaksa biz her türlü kaybetmeye razıyız”

Öte yandan dükkanı yıkılan hak sahiplerine, Hıdırlık Mevkiindeki yeni dükkanlardan tahsis edilmeye başlandı. Dükkanları yıkılan esnaf, Yeni Sitedeki 120 metrekare veya 60 metrekare olan modern dükkanlara taşınıyor. Eski sanayi sitesinde kiracı konumunda olanlar da yeni dükkanlardan satın alabiliyor.