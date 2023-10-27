Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Kitap Fuarı açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı eski Vakıf İşhanı alanında kurulan 6’ncı Niğde Kitap Fuarında 121 yayınevinin kitapları yer alıyor. Fuar açılışında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, İsrail’in toplam nüfusuna baktığımız zaman 7 milyonluk bir nüfusu var dünyadaki tüm Yahudi nüfusuna baktığınız zaman 15 milyonluk bir nüfus. Bizim Müslüman nüfus toplam nüfusun bir buçuk milyar civarında olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse bizim Müslüman nüfusumuz Yahudilerin yüz katı. Diğer taraftan başka bir figüre baktığımız zaman Müslüman olup Nobel ödülü alan bilim adamı sayısı 3 ama Yahudi asıllı olup Nobel ödülü alan Yahudi sayısının 198 olduğunu görüyoruz. Bugün insafsızca vahşice İsrail oradaki Müslüman kardeşlerimizi katlediyorsa, şehit ediyorsa inanın bunun yegâne sebebi onların eğitime, bilime, ilime önem vermeleri" dedi.

Özdemir; "Çocukları tablet ve telefondan önce kitapla tanıştırmalıyız"

Belediye olarak 6 tane kütüphaneyi şehre kazandıracaklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı ise "Sadece 10 gün değil 365 gün çocuklarımızın bu imkâna ulaşabiliyor olması lazım. Bu konuda şehrimizde eksikler var, bunun da farkındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde o eksikleri gidereceğiz. Şu an kütüphanelerle başladık. Çocuklarımızın erken yaşta kitaplara alışmaları lazım. O yüzden 0-6- yaş anne çocuk kütüphanesi kazandırıyoruz. Çocuklarımızın, telefondan ve tabletten önce kitapla tanışmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuarın Onur Konuğu Şair Prof. Dr. Nurullah Genç ise; "Yüzlerce yıl dünyaya adaleti temsil ederek ilmi irfanı hikmeti göstermiş bu coğrafyanın insanının torunları artık okumayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve yapmayı, hayatlarında yükseltir. Öyle bir yükselsinler ki yüzüncü yılını idrak ettiğimiz devletimiz bu yüzyılın içinde ya da sonunda gökyüzüne ay yıldızlı bayrağı çekiversin bütün dünyanın gönlüne, çünkü dünyanın buna ihtiyacı var’’ diye konuştu.

Fuar Organizatörü ise Niğde’nin nüfusuna göre kitap fuarları arasında ön sıralarda yer aldığına değindi.

Fuara ünlü yazarlar katılacak

Fuarda, Nurullah Genç, Hasan Ayaz, Merve Gülcemal, Gökçen Çatlı, Şefik Ünal, Vehbi Vakkasoğlu, Bekir Develi, Cihat Yaycı, Hayati İnanç, Fikret Eroğlu, Ayşe Kulin, Serdar Tuncer, Işıl Işık, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Selçuk İlkan, Sinan Akyüz, Halit Ertuğrul, Füsun Önal, Saniye Bencik Kangal ve daha birçok yazar okurları ile buluşacak.