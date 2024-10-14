Bu yıl 4.’sü düzenlenen Gastronomi Festivalinde Niğde Belediyesi ve Niğde Balkan Göçmenleri Derneği birlikte 100.Yıl Mübadele Paneli düzenledi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen panelde mübadillerinin göç sırasında getirdikleri ve sonrasında kullandıkları kıyafet, mutfak malzemeleri ve tarım aletleri sergilendi. 1. kuşak mübadillere ait fotoğraf sergisi yapıldı. Program kapsamında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilüfer Erdem mübadele öncesinde Balkan Türklerinin yaşadığı sorunları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Niğde Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı ve Araştırmacı Yazar Sedat Çağlar ise mübadele yolculuğunu ve göçün sonrasında yaşanan sorunları anlatan panel gerçekleştirdi. Sedat Çağlar Selanik mübadillerinin Niğde’ye kattığı düğün, cenaze, bayram, yemek ve mani gibi kültürel değerler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

100. Yıl Mübadele Paneli Niğde Belediyesi tarafından konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.