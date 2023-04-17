’Turizm Haftası’ Niğde’de düzenlenen etkinliklerle kutlanırken; İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer şehri 2022 yılında 314 bin 842 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Niğde Müze Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Turizm Haftası programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, şehrin Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT 2023’te Kültür Turları dalında en iyi destinasyon tanıtımı ödülü aldığını söyledi. 2022 yılında Niğde’yi 314 bin 842 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Tecimer şunları kaydetti;

"İlimizin önemli inanç turizm merkezlerinden bir tanesi de Gümüşler Manastırıdır. Gümüşler Manastırı’nda geçtiğimiz dönemde 23 - 24 bin ziyaretçi, 2022 yılında ise 40 bin ziyaretçiye ulaştı. Bu da bizim için sevindirici bir rakamdır. Yine 2022 yılında Niğde’yi 314 bin 842 kişi ziyaret etti. İlk 3 aya baktığımızda 70 bin civarında ziyaretçi ilimizi ziyaret etmiştir. Biz güzel gelişmeler olacağına inanıyoruz. Bunun başka bir tanıtımın başka bir versiyonu fuarlardır. 2018 yılında en son katıldığımız ve uluslararası EMITT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı’na bu yıl bu kadar aradan sonra yeniden valimizin de talimatlarıyla katılım sağladık. Burada paydaşlarımız olarak Niğde Belediyemiz yanımızdaydı. Biz ilimizi en güzel şekilde tanıtma noktasında çaba sarf ettik. Şimdi bu öyle bir fuar ki dünyanın beş büyük turizm fuarından bir tanesidir. İlimiz bu fuarda en iyi destinasyon ödülü almaya hak kazanmıştır. Gurur duyuyoruz."

Konuşmanın ardından ebru sanatı ve filografi sanatından oluşan sergi gezildi.