Kütahyalı çini sanatçısı Nida Olçar, Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyelerini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile buluşturdu.

Olçar, Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyelerini Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe için kritik öneme sahip Sivasspor karşılaşmasına götürdü. Maç öncesi dernek üyelerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tanıştıran Nida Olçar maçı dernek üyeleri ile birlikte locasından takip etti.

Altı Nokta Körler Derneği üyelerine maçın anlatımı için uzman bir ekip tahsis eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, organizasyonu sebebiyle Nida Olçar’a teşekkür etti.