Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Nicolas Pepe, hayatta çıkışlar olduğu gibi inişlerinde olduğunu söyleyerek, “Tam olarak da bu inişlerde iyi çalışır, mental olarak da kuvvetli olursanız bu kez en zirveye çıkmayı başarırsınız” dedi.

Trabzonspor’un, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki Fildişi Sahili futbolcu Nicolas Pepe, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübe transfer sürecini anlattı. Pepe, “İlk teklifinde geldiğinde bu beni çok etkilemişti çünkü şahsen seyahat ederek gelmişlerdi ve bu da hızlı ilerlememizi sağladı. Çünkü bana çokça sevgi ve ilgi göstermişlerdi ve bu da beni çok mutlu etti, bunlar karar vermemde etkili olan şeylerdi. Burada olduğum için mutluyum” cümlelerine yer verdi.

Nizza’daki sezonun son kısmının yaşadığı sakatlık nedeniyle çok karmaşık geçtiğini kaydeden Pepe, “Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum ve biliyorum ki her şey daha iyi olacak. Hem bireysel, hem de kolektif olarak kulüple birlikte çalışarak bunu aşıyoruz” şeklinde konuştu.

Arsenal’da, Teknik Direktör Mikel Arteta’nın Nicolas Pepe ayrılığı için, ’O olağanüstü bir çocuk, çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil. İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın. İşe yaramıyorsa aynı şeyi denemenin bir anlamı yok. Doğru karardı’ ifadelerini değerlendiren Pepe, “Evet, antrenörüm bunu söyledi gerçekten. Yüksek bedelli teklife benim istediğim şey değil, siz iyi olursanız bu tür teklifler gelir. İyi performans sergileyemediğiniz vakit de eleştiriler gelmeye başlar. Antrenörüm beni savunmuş ama onun da söylemiş olduğu gibi olumsuzluk durumunda devam etmeli, gelişmeli ve yolunuza giderken asla durmamalısınız. O dönemin aslında bu bağlamda bana çok faydası oldu. Yani negatifin yanında pozitif de vardır, onu bulmalısınız” diye konuştu.

“9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım”

“Hücumda bütün pozisyonlarda oynayabildiğim bir gerçek” diyen Pepe, “9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım. En iyi hissettiğim yer sağ kanat, orada daha faydalı olduğumu düşünüyorum ama görev verildiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilmem benim kuvvetli olduğum özellik ve bunu göstermek için çalışırım. Eğer çok ihtiyaç olur ve savunmada oynamam gerekirse, daha çok sol bekte verimli olabilirdim, öndeki alanı kullanabilirdim bu şekilde. Stoper profiline uyduğumu söyleyemem” ifadelerini kullandı.

“Milli takımda Fransa’ya ilk gölümü atamamıştım, bu kaçan pozisyon beni çok etkilemişti”

Özel hayatında herhangi bir pişmanlığının olmadığını kaydeden başarılı futbolcu, “Ancak sportif açıdan bakılınca, 2016’da Fildişi Sahili A Milli Takımı’na birinci veya ikinci çağrıldığımda, Fransa ile dostluk maçı yapmıştık. Fransa’da doğduğum ve çift vatandaşlığım olduğu için bu maç benim için önemliydi. Milli formayla ilk golümü Fransa’ya atacağım bir pozisyonunu yakalamış ama atamamıştım. Bu kaçan pozisyon beni çok etkilemişti o dönem” dedi.

“Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular”

Trabzonspor taraftarı ile çok fazla vakit geçirmediğini ancak kısa sürede gösterdikleri sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Nicolas Pepe, “Üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim çünkü. Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular. Trabzon taraftarıysanız futbolla uyuyup, futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki. Dünyada ise Marsilya taraftarı çok ayrı, Velodrome Stadındaki ambiyans beni her zaman çok etkilemiştir. Ayrıca, Afrika taraftarı da Trabzon’daki gibi futbolu yaşar” şeklinde konuştu.

Sakatlığın fiziksel ve mental olarak çok zorlayan bir durum olduğunu anlatan Pepe, “Bu anlarda vazgeçmeyi düşünen çok insan oldu ama kendi adıma mücadeleden asla vazgeçmem. Hatta uzak kaldığım o dönem bana, daha kuvvetli geri dönebilmem için bir güç oldu. Kesinlikle hiçbir şekilde pes etmem” diye konuştu.

“Her gün gelişmeye çalışıyorum”

Dünden daha iyi olmak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen 28 yaşındaki futbolcu, “Her zaman gelişmeyi istersiniz ve ideal olanı, mükemmeliyeti ararsınız. Bu her gün, uğruna çabalamanız gereken bir şeydir. Her zaman daha fazla gol atmak, asist yapmak ve daha iyi performans sergilemek istersiniz. Bu da düzenli gelişim gerektirir ve benim hedefim de her seferinde kendimi bu konularda geliştirmektir. Günümüz futbolunda ise takıma yardımcı olmak, savunmaya gelmek ya da taktik gibi konularda değişim göstermemiz gereken birçok şey var. Bu gibi konularda gelişmek her zaman istenen bir şeydir. Dolayısıyla ben de her gün gelişmeye çalışıyorum. Dünden daha iyi olmak için çok çalışmak gerekir. Şu an iyi olduğunuzu düşündüğünüz bir özelliğiniz yarın yeterli olmayabilir. Bunun için çalışmak zorundasınız” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk ligi daha çok geçişe dayalı bir lig”

Süper Lig’i hakkında ise Pepe, “Dünyanın en iyi ligi olduğu için İngiltere’yi örnek verebilirim, çünkü karşılaştığınız her takım çok güçlü ve yenmesi çok zordur. Box-to-box oynarlar ve çok fazla efor sarf edersiniz, zorlanırsınız. Gördüğüm kadarıyla Türk ligi daha çok geçişe dayalı bir lig, elbette iyi ekiplerin, futbolcuların olduğu bir lig” yorumunu yaptı.

“Çok fazla iniş ve çıkışlar var”

Futbola yeni başlayacak çocuklara ve altyapıdaki oyunculara önerilerde bulunan Pepe, şöyle konuştu:

“Onlara söyleyebileceğim, uzun bir yolun henüz bir başlangıç. Bu uzun yol ve her zaman her şey iyi gitmiyor. Çok fazla iniş ve çıkışlar var. Çok fazla koşuyor, çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda çıkışlar olduğu gibi inişler de var. Tam olarak da bu inişlerde iyi çalışır, mental olarak da kuvvetli olursanız bu kez en zirveye çıkmayı başarırsınız. Eğer bir genç, başarı için gerekli zihinsel ve fiziksel güce sahipse, başarılı olacaktır.”